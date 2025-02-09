بالفيديو - انقلاب آليتين للجيش اللبناني في بلدة طلوسة - مرجعيون

انقلاب آليتين للجيش اللبناني في بلدة طلوسة - مرجعيون
تعرضت آليتان عسكريتان تابعتان للجيش اللبناني إلى حادث انقلاب في بلدة طلوسة - مرجعيون، وذلك أثناء تنفيذ مهمة انتشار في منطقة جنوب الليطاني، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين بصورة طفيفة. pic.twitter.com/91c4b12yci
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 9, 2025
انقلاب آليتين للجيش اللبناني في بلدة طلوسة - مرجعيون
تعرضت آليتان عسكريتان تابعتان للجيش اللبناني إلى حادث انقلاب في بلدة طلوسة - مرجعيون، وذلك أثناء تنفيذ مهمة انتشار في منطقة جنوب الليطاني، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين بصورة طفيفة. pic.twitter.com/91c4b12yci
كتب رئيس المجلس التنفيذي لـِ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على منصّة أكس: