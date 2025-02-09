افرام: سأشارك في قداس عيد ‎مار مارون في لندن

كتب رئيس المجلس التنفيذي لـِ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على منصّة أكس:

"سأشارك اليوم في قداس عيد ‎#مار_مارون في كنيسة سيدة لبنان في لندن، مع الرهبانية اللبنانية المارونية التي تنظّم احتفالًا مهمًّا بهذه المناسبة.

يلي القداس معرض "المسيرة المارونية" الذي يسلّط الضوء على المساهمة الثقافية المارونية في الحضارتين الشرقية والغربية، بالتعاون مع جامعة الروح القدس - الكسليك.

نشكر الرهبانية على هذا العمل المميّز، ونتمنّى بشفاعة مار مارون الخير للبنان ونجاح العمل الجماعي للحكومة الجديدة، التي تضمّ وزراء مميّزين في سيرتهم الذاتيّة."