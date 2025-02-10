صندوق النقد: مشاورات مكثفة مع أصدقاء لبنان للمساعدة

وأضاف الصندوق في حديث لـ "سكاي نيوز عربية: "لبنان بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية والوضع الآن يدعم القيام بذلك".

وفي سياق آخر توقع الصندوق "انتعاش نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.6% هذا العام بدعم من تعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية"، لافتاً الى ان "النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2025 سيتجاوز المتوسط العالمي".

كما اشار الى انه لم يجر أي تواصل مع سوريا منذ 2009 وقال : "منفتحون على مساعدة البلاد".

واكد انه ينتظر "موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة".