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محليات

"الجمهورية" عن بري: تشكيل الحكومة يندرج في سياق الجمع

2025-02-11 | 00:55
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&quot;الجمهورية&quot; عن بري: تشكيل الحكومة يندرج في سياق الجمع
"الجمهورية" عن بري: تشكيل الحكومة يندرج في سياق الجمع

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ارتياحه لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر أشاع مناخاً مريحاً في البلد.

 ولفت بري أمام زوّاره، بحسب ما نقلت صحيفة "الجمهورية" إلى أنّ محاولات جرت في الفترة الأخيرة للتفريق بين اللبنانيِّين، ودورنا نحن هو أن نجمعهم، وتشكيل الحكومة يندرج في سياق الجمع والردّ على أي مسعى للتفرقة.

 أمّا في ما يتعلّق بالأحداث التي تحصل على الحدود اللبنانية- السورية، فأكّد بري ضرورة توجيه كل الجهود لمعالجة الأمر في السرعة الكلية، وتلافي ما قد يترتب عليه من مخاطر على أمن البلد واستقراره.

الى ذلك وعلى رغم من التأكيدات التي تتوالى من جانب رعاة لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بأنّ "إسرائيل" ستنسحب في 18 شباط، فإنّ الرئيس نبيه بري، يؤكّد أنّه غير مطمئن على هذا الصعيد، وتعتريه خشية كبرى من ألّا يلتزم العدو بالانسحاب في التاريخ المحدّد، وقال: "إذا بقيَ العدو محتلاً لبعض التلال الحاكمة، فمعنى ذلك أنّ الاحتلال مستمر ولم يتغيّر شيء، الأمر الذي لا يمكن أن نقبل به".

وأشار بري إلى أنّه أكّد لنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ضرورة أن تؤدّي واشنطن دورها كضامن لاتفاق وقف إطلاق النار، مشدّداً على وجوب اكتمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية في 18 شباط.

وكان بري قد أبلغ المسؤولة الأميركية خلال اللقاء معها أنّ إسرائيل شرّ مطلق، واستمرار احتلالها للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومته.

"الجمهورية" عن بري: تشكيل الحكومة يندرج في سياق الجمع

محليات

نبيه بري

نواف سلام

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"الشرق الاوسط": بيروت تتشدد مع الطائرات الآتية من العراق
وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات الجلسة الوزارية: الرئيس عون أوعز للوزراء الجدد أن الانتماء فقط للدولة وسيتم العمل على إصلاح وتطوير الوزارات بظل الدعم الدولي الكبير

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