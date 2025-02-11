بيطار يحقق مع موظفي الجمارك في ملف المرفأ ودفوع شكلية تعيد المسار القضائي!

أفاد مصدر قضائي للجديد أن المحقق العدلي طارق البيطار أنهى اليوم الثاني من جلسات التحقيق في ملف انفجار المرفأ والتي خصصت لموظفي الجمارك وقد استجوب اليوم كل من مدير عام الجمارك العميد ريمون خوري من دون محام وغراسيا القزي ، على ان يمثل كل من العميد عادل فرنسيس والعميد اسعد طفيلي وموسى هزيمة في ٧/ ٣/ ٢٠٢٥ . ولم يتخذ القاضي بيطار اي اجراء قضائي بانتظار اكتمال التحقيقات