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محليات

بيطار يحقق مع موظفي الجمارك في ملف المرفأ ودفوع شكلية تعيد المسار القضائي!

2025-02-11 | 07:36
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بيطار يحقق مع موظفي الجمارك في ملف المرفأ ودفوع شكلية تعيد المسار القضائي!
بيطار يحقق مع موظفي الجمارك في ملف المرفأ ودفوع شكلية تعيد المسار القضائي!

أفاد مصدر قضائي للجديد أن المحقق العدلي طارق البيطار أنهى اليوم الثاني من جلسات التحقيق في ملف انفجار المرفأ والتي خصصت لموظفي الجمارك وقد استجوب اليوم كل من مدير عام الجمارك العميد ريمون خوري من دون محام وغراسيا القزي ، على ان يمثل كل من العميد عادل فرنسيس والعميد اسعد طفيلي وموسى هزيمة في ٧/ ٣/ ٢٠٢٥ . ولم يتخذ القاضي بيطار اي اجراء قضائي بانتظار اكتمال التحقيقات

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الجديد  استلم مدعي عام التمييز بالانابة القاضي جمال الحجاروللمرة الاولى مذكرة دفوع شكلية من مكتب القاضي بيطار كان قد تقدم بها احد المدعى عليهم ما يعيد مسار جلسات تحقيق المرفأ الى الاجراءات القانونية الصحيحة  بعد ان كان عويدات يتمنع عن استلام اي ورقة من البيطار.
بيطار يحقق مع موظفي الجمارك في ملف المرفأ ودفوع شكلية تعيد المسار القضائي!

محليات

لبنان

تحقيقات المرفا

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Aljadeed
ابن شقيقة نائب.. خُطف ثم قتل!
معلومات الجديد: استلم مدعي عام التمييز بالانابة القاضي جمال الحجار وللمرة الاولى مذكرة دفوع شكلية من مكتب القاضي بيطار كان قد تقدم بها احد المدعى عليهم ما يعيد مسار جلسات تحقيق المرفأ الى الاجراءا

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