"شباط المجنون".. ثلوج وأمطار!

وهذه توقعات الطقس للأيام المقبلة:

الأربعاء: غائم جزئياً يتحول إلى غائم مع أمطار متفرقة ورياح نشطة. ثلوج على 1200 متر.

الخميس: غائم مع أمطار غزيرة في الشمال وعواصف رعدية. ثلوج على 1000 متر. حذر من الجليد ليلاً على الطرق الجبلية.

الجمعة: غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً، وبرودة ليلاً. حذر من الجليد على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة. خطر تشكل الجليد على المرتفعات فوق 1400 متر ليلاً.

ملاحظة: درجات الحرارة في بيروت بين 11 و 19 درجة، في طرابلس بين 8 و 19 درجة، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.