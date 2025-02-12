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محليات

"شباط المجنون".. ثلوج وأمطار!

2025-02-12 | 03:24
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&quot;شباط المجنون&quot;.. ثلوج وأمطار!
"شباط المجنون".. ثلوج وأمطار!

تستمر التقلبات الجوية في لبنان نتيجة لمنخفض جوي، مع أمطار وثلوج متفرقة، وتدني درجات الحرارة على المرتفعات.

وهذه توقعات الطقس للأيام المقبلة:

الأربعاء: غائم جزئياً يتحول إلى غائم مع أمطار متفرقة ورياح نشطة. ثلوج على 1200 متر.

الخميس: غائم مع أمطار غزيرة في الشمال وعواصف رعدية. ثلوج على 1000 متر. حذر من الجليد ليلاً على الطرق الجبلية.

الجمعة: غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً، وبرودة ليلاً. حذر من الجليد على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة. خطر تشكل الجليد على المرتفعات فوق 1400 متر ليلاً.

ملاحظة: درجات الحرارة في بيروت بين 11 و 19 درجة، في طرابلس بين 8 و 19 درجة، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

تحذيرات: تجنب السير على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر ليلاً وصباحاً بسبب الجليد.

"شباط المجنون".. ثلوج وأمطار!

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التفاصيل في الفيديو المرفق:

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التفاصيل في الفيديو المرفق:

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