عُطل.. وبيان من "الفا"!

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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لما بثته محطة "الحدث" عن اتفاق بين لبنان و إسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لما بثته محطة "الحدث" عن اتفاق بين لبنان و إسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر
هيئة البث العبرية: إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة بالبقاء بعد موعد وقف إطلاق النار في عدة نقاط بلبنان
هيئة البث العبرية: إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة بالبقاء بعد موعد وقف إطلاق النار في عدة نقاط بلبنان
الحريري مغادراً دار الفتوى: اسمعوني يوم الجمعة
الحريري مغادراً دار الفتوى: اسمعوني يوم الجمعة
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