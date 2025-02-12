المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري : ما نسبته قناة الحدث عن مصادر حول إتفاق بين الرئيس نبيه بري وحزب الله على تمديد وقف اطلاق وقف النار مرة ثانية هو محض إختلاق ومزيف تماماً