ليلة الفوضى.. أمن طريق المطار يهتز مجدداً

وأفادت اليونيفيل في بيان لها بأن نائب قائد قواتها قد أصيب جراء الهجوم، مؤكدةً أن الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب.

فيما أفادت معلومات الجديد، عن انتشار كثيف للجيش اللبناني في بيروت مع تعزيزات من فوج المغاوير.

وفي بيان رسمي، استنكرت قيادة حركة أمل الاعتداء على قوات اليونيفيل، معتبرةً إياه اعتداءً على جنوب لبنان، ودعت الجيش اللبناني والقوى الأمنية لملاحقة الفاعلين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

كما استنكر رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداء وطالب بتوقيف المتورطين في الحادثة.