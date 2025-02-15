الولايات المتحدة تدين هجوم طريق المطار
أصدرت الخارجية الاميركية بياناً اعلنت فيه إدانة "الولايات المتحدة للهجوم العنيف على موكب تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في العاصمة اللبنانية بيروت من قبل مجموعة من مناصري حزب الله بحسب ما أوردته التقارير".
وتابع البيان ان الهجوم "أسفر عن إصابات عدة في صفوف قوات حفظ السلام الأممية. وننوه بالاستجابة السريعة للجيش اللبناني لمنع المزيد من أعمال العنف والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة الفاعلين على ما قاموا به. ونعرب عن تمنياتنا بالشفاء العاجل لكافة المتضررين من الهجوم."