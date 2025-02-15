الولايات المتحدة تدين هجوم طريق المطار

وتابع البيان ان الهجوم "أسفر عن إصابات عدة في صفوف قوات حفظ السلام الأممية. وننوه بالاستجابة السريعة للجيش اللبناني لمنع المزيد من أعمال العنف والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة الفاعلين على ما قاموا به. ونعرب عن تمنياتنا بالشفاء العاجل لكافة المتضررين من الهجوم."