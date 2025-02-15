قائد الجيش بالنيابة زار نائب قائد اليونيفيل وأحد ضباطها في مستشفى الروم - بيروت

زار قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مستشفى الروم - بيروت نائب قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل وأحد ضباطها، بعد تعرضهما بتاريخ 14/2/2025 إلى اعتداء من قبل محتجّين، وذلك على طريق مطار رفيق الحريري الدولي.

