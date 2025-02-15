مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في محيط بلدة جرجوع

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية "الهجوم الذي تعرض له موكب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعود لعام 2019 أثناء الانتفاضة الشعبية في لبنان، يظهر فيه الأمين العام السابق لحزب الله، السيد الشهيد حسن نصرالله، وهو يدين عملية قطع الطرقات، معتبراً إياها "مذلة للناس".يأتي ذلك بالتزامن مع قيام مناصري حزب الله بقطع بعض الطرقات، ما أعاد الفيديو للانتشار بكثافة بين المستخدمين.
وثق المواطنون في العاصمة بيروت مشاهد لقطع الطرقات في عدد من المناطق، لا سيما في منطقة سليم سلام وعلى جسر الرينغ. وقد تدخل الجيش اللبناني لفتح الطرقات، بعد أن شهدت بعض المناطق موجة إغلاق بالاطارات المشتعلة لليوم الثالث على التوالي. ويأتي هذا التصعيد بعد التوترات التي وقعت على طريق المطار بين مناصري حزب الله والجيش اللبناني. لمشاهدة الفيديو: