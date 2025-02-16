البيان الوزاري: من "حق اللبنانيين بتحرير أرضهم" إلى "حق الدولة بتحرير أرضها" (الأنباء)
كتبت صحيفة الأنباء، أنه "تتحضّر الحكومة الجديدة لجلسة مرتقبة يوم غد الإثنين لمناقشة البيان الوزاري بعد أن وضعت اللمسات الأخيرة عليه"، حيث لفتت مصادر متابعة عبر جريدة الانباء الالكتروني إلى أنَّ "التركيز في البيان سينحصر على دور الدولة انسجاماً مع ما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزاف عون، لما تتطلبه المرحلة الجديدة نحو إطلاق مسار الإصلاح والإنقاذ".
وفي مضمون البيان الوزاري، وأشارت المصادر إلى أنَّ عبارة "حق اللبنانيين بتحرير أرضهم" ستتحوّل إلى "حق الدولة بتحرير أرضها"، كما سيتضمن البيان وفق المتوقع تركيزاً على التزام لبنان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيه وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701، وملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية، كما سيأخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً، وبالتالي فإن البيان سيكون واضحَ المعايير دون أية شوائب، وسيُقرّ على أساس أن الجميع كان ممثلاً في لجنة الصياغة.