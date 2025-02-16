البيان الوزاري: من "حق اللبنانيين بتحرير أرضهم" إلى "حق الدولة بتحرير أرضها" (الأنباء)

كتبت صحيفة الأنباء، أنه "تتحضّر الحكومة الجديدة لجلسة مرتقبة يوم غد الإثنين لمناقشة البيان الوزاري بعد أن وضعت اللمسات الأخيرة عليه"، حيث لفتت مصادر متابعة عبر جريدة الانباء الالكتروني إلى أنَّ "التركيز في البيان سينحصر على دور الدولة انسجاماً مع ما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزاف عون، لما تتطلبه المرحلة الجديدة نحو إطلاق مسار الإصلاح والإنقاذ".