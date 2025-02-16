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محليات

منخفض جوي ليل الأربعاء.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

2025-02-16 | 04:23
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منخفض جوي ليل الأربعاء.. إليكم طقس الأيام المقبلة!
منخفض جوي ليل الأربعاء.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات. يتحول الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا، مع احتمال حدوث برق ورعد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تنشط الرياح أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 وما فوق، ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب مع تساقط أمطار متفرقة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين، مع انخفاض بدرجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء، حيث يعود للاستقرار مع عودة درجات الحرارة للارتفاع.
ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجيا مساء يوم الأربعاء المقبل بمنخفض جوي قطبي المنشأ، ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة.
تحذير من تشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
 
الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الظهر، ويتكون الضباب على المرتفعات. 
تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع فرص لتشكل خلايا رعدية، خاصة في الداخل والجنوب، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات. يتحول الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا، مع احتمال حدوث برق ورعد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تنشط الرياح أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 وما فوق، ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، ويتحول الطقس تدريجيا إلى غائم، وتتساقط أمطار متفرقة عتبارا من مساء الأربعاء، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق اعتبارا من فجر الخميس.
منخفض جوي ليل الأربعاء.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

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مصلحة الارصاد الجوية

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