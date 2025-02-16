الشرع في اللاذقية.. استقبال حاشد وفرحة كبيرة (فيديو)

الشرع في اللاذقية.. استقبال حاشد وفرحة كبيرة #أخبار_الجديد pic.twitter.com/Wp4EoAmGAY
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 16, 2025
الشرع في اللاذقية.. استقبال حاشد وفرحة كبيرة #أخبار_الجديد pic.twitter.com/Wp4EoAmGAY
أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي أن: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري على عدة مواقع عسكرية احتوت على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل لبنان والتي تم رصد أنشطة لحزب الله داخلها".
أكد أمين عام حزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، أن الحزب سعى لتنظيم المؤسسات اللبنانية، مشيراً إلى أن "الثنائي الوطني" كان له دور أساسي في انتخاب الرئيس وإتمام تشكيل الحكومة، والتي وصفها بأنها استحقاق دستوري ضروري.