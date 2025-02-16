قاسم يدعو الحكومة للتراجع عن منع الطيران الإيراني

وفيما يتعلق بانسحاب "إسرائيل"، أكد قاسم أنه يجب أن يتم انسحابها بالكامل في 18 شباط، مطالباً بموقف لبناني حازم ورفض أي تسويات أو تمديد للاحتلال.

كما أشار إلى مسؤولية الدولة اللبنانية في إعادة إعمار ما دمرته "إسرائيل"، مؤكداً استعداد حزب الله للمساهمة في جهود الإعمار والإصلاحات الضرورية.

وعن التوترات على طريق المطار، اعتبر قاسم أن الاعتداء على "اليونيفل" مرفوض، ودعا الحكومة اللبنانية لإعادة النظر في قرار منع الطائرة الإيرانية.

وفيما يخص تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في 23 شباط، دعا قاسم جماهير الحزب للمشاركة الواسعة والملتزمة.

كما تحدث قاسم عن المواقف الأميركية من القضية الفلسطينية، حيث وصف التصريحات بأنها "خطيرة" وتهدف لإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكداً أن مشروع الولايات المتحدة يشكل تهديداً للأمن العربي والإسلامي.