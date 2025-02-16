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محليات

قاسم يدعو الحكومة للتراجع عن منع الطيران الإيراني

2025-02-16 | 12:11
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قاسم يدعو الحكومة للتراجع عن منع الطيران الإيراني
قاسم يدعو الحكومة للتراجع عن منع الطيران الإيراني

أكد أمين عام حزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، أن الحزب سعى لتنظيم المؤسسات اللبنانية، مشيراً إلى أن "الثنائي الوطني" كان له دور أساسي في انتخاب الرئيس وإتمام تشكيل الحكومة، والتي وصفها بأنها استحقاق دستوري ضروري.

  وفيما يتعلق بانسحاب "إسرائيل"، أكد قاسم أنه يجب أن يتم انسحابها بالكامل في 18 شباط، مطالباً بموقف لبناني حازم ورفض أي تسويات أو تمديد للاحتلال.

كما أشار إلى مسؤولية الدولة اللبنانية في إعادة إعمار ما دمرته "إسرائيل"، مؤكداً استعداد حزب الله للمساهمة في جهود الإعمار والإصلاحات الضرورية.

وعن التوترات على طريق المطار، اعتبر قاسم أن الاعتداء على "اليونيفل" مرفوض، ودعا الحكومة اللبنانية لإعادة النظر في قرار منع الطائرة الإيرانية.

وفيما يخص تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في 23 شباط، دعا قاسم جماهير الحزب للمشاركة الواسعة والملتزمة.

كما تحدث قاسم عن المواقف الأميركية من القضية الفلسطينية، حيث وصف التصريحات بأنها "خطيرة" وتهدف لإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكداً أن مشروع الولايات المتحدة يشكل تهديداً للأمن العربي والإسلامي.

قاسم يدعو الحكومة للتراجع عن منع الطيران الإيراني

محليات

نعيم قاسم

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بالفيديو: ماذا قال والد نصرالله عن صفي الدين؟

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