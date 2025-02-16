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محليات

بالفيديو: ماذا قال والد نصرالله عن صفي الدين؟

2025-02-16 | 16:07
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بالفيديو: ماذا قال والد نصرالله عن صفي الدين؟
بالفيديو: ماذا قال والد نصرالله عن صفي الدين؟

ظهر والد الأمين العام السابق لحزب الله، السيد الشهيد حسن نصرالله، في مقطع فيديو مؤثر، يروي فيه اللحظات الأولى بعد تلقيه خبر استشهاد السيد الشهيد هاشم صفي الدين. وقد عبّر والد نصرالله عن حزنه العميق قائلاً إنه يعتبره بمثابة ابنه.

لمشاهدة الفيديو:

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بالفيديو: ماذا قال والد نصرالله عن صفي الدين؟

محليات

والد حسن نصرالله

نصرالله

هاشم صفي الدين

لبنان

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استنفار لبناني رسمي عشية موعد الانسحاب «الإسرائيلي»
23:32

استنفار لبناني رسمي عشية موعد الانسحاب «الإسرائيلي»

كتبت صحيفة "الديار":
قبل ساعات من تاريخ 18 شباط المحدد كموعد لانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان، تكثفت الاتصالات والجهود الرسمية اللبنانية لضمان انجاز هذا الانسحاب. وأشارت معلومات «الديار» الى ان التوجه هو لانسحاب جيش الاحتلال من كل القرى والبلدات المحتلة مع ابقاء قواته في المواقع الاستراتيجية الـ5 التي كان قد أُبلغ لبنان بنية تل أبيب مواصلة احتلالها، وهو ما رفضه المسؤولون اللبنانيون رفضا قاطعا.

23:32

استنفار لبناني رسمي عشية موعد الانسحاب «الإسرائيلي»

كتبت صحيفة "الديار":
قبل ساعات من تاريخ 18 شباط المحدد كموعد لانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان، تكثفت الاتصالات والجهود الرسمية اللبنانية لضمان انجاز هذا الانسحاب. وأشارت معلومات «الديار» الى ان التوجه هو لانسحاب جيش الاحتلال من كل القرى والبلدات المحتلة مع ابقاء قواته في المواقع الاستراتيجية الـ5 التي كان قد أُبلغ لبنان بنية تل أبيب مواصلة احتلالها، وهو ما رفضه المسؤولون اللبنانيون رفضا قاطعا.

حادث مميت في الجميزة يودي بحياة شاب وشابة
16:23

حادث مميت في الجميزة يودي بحياة شاب وشابة

أفادت جمعية "يازا" بوقوع حادث سير مروّع فجر اليوم الأحد، في منطقة الجميزة عند تقاطع مار مخايل، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى وفاة كل من الشاب سليمان مبارك والشابة رزان جابر.

16:23

حادث مميت في الجميزة يودي بحياة شاب وشابة

أفادت جمعية "يازا" بوقوع حادث سير مروّع فجر اليوم الأحد، في منطقة الجميزة عند تقاطع مار مخايل، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى وفاة كل من الشاب سليمان مبارك والشابة رزان جابر.

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