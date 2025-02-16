بالفيديو: ماذا قال والد نصرالله عن صفي الدين؟

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
كتبت صحيفة "الديار": قبل ساعات من تاريخ 18 شباط المحدد كموعد لانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان، تكثفت الاتصالات والجهود الرسمية اللبنانية لضمان انجاز هذا الانسحاب. وأشارت معلومات «الديار» الى ان التوجه هو لانسحاب جيش الاحتلال من كل القرى والبلدات المحتلة مع ابقاء قواته في المواقع الاستراتيجية الـ5 التي كان قد أُبلغ لبنان بنية تل أبيب مواصلة احتلالها، وهو ما رفضه المسؤولون اللبنانيون رفضا قاطعا.
أفادت جمعية "يازا" بوقوع حادث سير مروّع فجر اليوم الأحد، في منطقة الجميزة عند تقاطع مار مخايل، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى وفاة كل من الشاب سليمان مبارك والشابة رزان جابر.