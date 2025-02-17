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القناة 12: المستهدف مسؤول كبير في حماس
القناة 12: المستهدف مسؤول كبير في حماس
القناة 12: تم إدخال ظرف إلى رئيس الوزراء نتنياهو أثناء الإدلاء بشهادته وطلب مغادرة الغرفة وأعطي استراحة لمدة 10 دقائق
القناة 12: تم إدخال ظرف إلى رئيس الوزراء نتنياهو أثناء الإدلاء بشهادته وطلب مغادرة الغرفة وأعطي استراحة لمدة 10 دقائق
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم في صيدا جنوبي لبنان استهدف شخصية مهمة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم في صيدا جنوبي لبنان استهدف شخصية مهمة
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السفير المصري علاء موسى من بعبدا: اللقاء مع رئيس الجمهورية هو استمرار لدعم الخماسية للمرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان وفرصة للتأكيد عن ان موقفنا واضح
2025-02-17 | 03:44
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السفير المصري علاء موسى من بعبدا: اللقاء مع رئيس الجمهورية هو استمرار لدعم الخماسية للمرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان وفرصة للتأكيد عن ان موقفنا واضح
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غارة إسرائيلية تستهدف سيارة مقابل الملعب البلدي في صيدا
السفير المصري علاء موسى من بعبدا: النقاشات تركزت بشكل كبير على موضوع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وقد تم التأكيد من قبل الدول الخمس على دعم لبنان في هذا الشأن
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