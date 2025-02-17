الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"أقدموا على سرقة منزل في النقاش".. بقبضة قوى الأمن!

2025-02-17 | 08:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;أقدموا على سرقة منزل في النقاش&quot;.. بقبضة قوى الأمن!
"أقدموا على سرقة منزل في النقاش".. بقبضة قوى الأمن!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"بتاريخ 7-2-2025 ادّعت: - ر. س. (من مواليد عام 1934، لبنانية)، أنّ مجهولَين دخلا إلى منزلها الكائن في محلّة النقّاش، بعد انتحالهما صفة موظّفين في شركة وهمية، وعملا على ضربها وتكبيلها، وسرقا مبلغ /10,000/ دولار أميركي ومجوهرات قُدّرت قيمتها بحوالى /100,000/ دولار أميركي، وفرّا إلى جهة مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة المتابعة الفنّية والتقنية، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّات أفراد العصابة، وهم كلّ من:
-     م. ع. (مواليد عام 2003، سوري)
-     م. ع. (مواليد 1996، سوري)
-     م. هـ. (مواليد عام 1989، سوري)
وقد توافرت معطيات لهذه الشعبة عن تخطيطهم لمغادرة الأراضي اللبنانية إلى سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية.
بتاريخ 12-2-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات شعبة المعلومات كمينًا محكمًا أسفر عن توقيف الأوّل والثاني أثناء اجتيازهما الحدود اللبنانية في محلّة العبّودية، وبالتزامن تم توقيف الثالث في محلّة طبرجا أثناء توجّهه إلى الحدود للمغادرة إلى سوريا.
 وبتفتيشهم، ضُبط بحوزة الأخير حقيبة تحتوي على مبلغ مالي ومجوهرات وأونصات ذهبية، كذلك تمّ ضبط سيّارة نوع "مرسيدس" لون اسود التي استُخدمت في عملية السرقة.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنّ (م. ه.) خطط للعملية كونه كان يتردّد إلى منزل (ر. س.) لتسليمها مشتريات، وقد لاحظ أن وضعها المادي ميسور وأنها تقيم بمفردها، وقام شريكاه بتنفيذ السرقة.
وقد قام (م. ع.، مواليد عام 2003) بتخبئة قسم من المسروقات في منزل في محلّة شننعير، وقسم آخر قام بطمره بجانب مكان إقامته في انطلياس، وقد تمكنت شعبة المعلومات من ضبطها بعد الدلالة عليها.
أعيدت المسروقات إلى المدّعية، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين بناء على إشارة القضاء المختصّ".
"أقدموا على سرقة منزل في النقاش".. بقبضة قوى الأمن!

محليات

قوى الامن

قوى الامن الداخلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الديار: استنفار لبناني رسمي عشية موعد الانسحاب «الإسرائيلي»
حادث مميت في الجميزة يودي بحياة شاب وشابة

اقرأ ايضا في محليات

جنبلاط عن قرار بقاء الاحتلال في التلال الخمس: مخالف للإتفاق!
11:44

جنبلاط عن قرار بقاء الاحتلال في التلال الخمس: مخالف للإتفاق!

أكد رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أن "وزير الأشغال يتحمل موضوع التقنين للطائرات ومن يتحمل مسؤولية التفتيش هو وزارة الداخلية لأنها من مهمة جهاز أمن المطار وكفى للمزايدة السياسية".

11:44

جنبلاط عن قرار بقاء الاحتلال في التلال الخمس: مخالف للإتفاق!

أكد رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أن "وزير الأشغال يتحمل موضوع التقنين للطائرات ومن يتحمل مسؤولية التفتيش هو وزارة الداخلية لأنها من مهمة جهاز أمن المطار وكفى للمزايدة السياسية".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025