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محليات

حزب الله يستنكر التعدي على نصب الرئيس عون!

2025-02-17 | 09:44
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حزب الله يستنكر التعدي على نصب الرئيس عون!
حزب الله يستنكر التعدي على نصب الرئيس عون!

أصدر حزب الله، البيان التالي:

يدين حزب الله الإعتداء على نصب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في منطقة الجرمق - ‏العيشية، ويعتبر هذا الإعتداء المشبوه عملاً فتنويًا، خصوصًا في هذا التوقيت الحساس، حيث تستعد ‏البلاد ليوم مفصلي يتمثّل في استحقاق الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب.‏

إنّ هذا السلوك المُدان يتعارض بشدّة مع القيم والمبادئ التي يؤمن بها حزب الله والتي جسّدها سيّد ‏شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، ويناقض نهجه وقناعاته.‏

‏ إنّ حزب الله إذ يؤكد استنكاره لهذا العمل الذي يريد الإساءة للعلاقة مع رئيس الجمهورية، فإنه يدعو ‏إلى تفويت الفرصة لكل المحاولات المشبوهة لزعزعة الإستقرار الداخلي.‏
 
 
 
 
حزب الله يستنكر التعدي على نصب الرئيس عون!

محليات

جوزاف عون

حزب الله

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