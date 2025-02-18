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محليات

"آدم" يطرق بابكم.. العاصفة الثلجية الأقوى منذ عقد!

2025-02-18 | 07:52
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&quot;آدم&quot; يطرق بابكم.. العاصفة الثلجية الأقوى منذ عقد!
"آدم" يطرق بابكم.. العاصفة الثلجية الأقوى منذ عقد!

من المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجياً بدءاً من يوم الخميس بمنخفض جوي قطبي المنشأ أطلق عليه اسم "آدم"، مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة. سيؤدي ذلك إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تساقط الثلوج على ارتفاع 500 متر شمال البلاد بدءاً من ليل السبت الأحد. ستستمر تأثيرات العاصفة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

توقعات الطقس للأيام القادمة:

الثلاثاء: قليل الغيوم يتحول تدريجياً إلى غائم مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. سترتفع الرطوبة بعد الظهر ويبدأ هطول الأمطار مساءً، مع رياح ناشطة تصل إلى 70 كلم/س شمال البلاد، مع برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهطول أمطار متفرقة غزيرة، مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل إلى 70 كلم/س، وتُساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

الجمعة: غائم مع أمطار متفرقة غزيرة صباحاً، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويتساقط الثلج بدءاً من 1300 متر نهاراً، ويتدنى إلى 800 متر فجر السبت

"آدم" يطرق بابكم.. العاصفة الثلجية الأقوى منذ عقد!

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