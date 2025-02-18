"آدم" يطرق بابكم.. العاصفة الثلجية الأقوى منذ عقد!

توقعات الطقس للأيام القادمة:

الثلاثاء: قليل الغيوم يتحول تدريجياً إلى غائم مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. سترتفع الرطوبة بعد الظهر ويبدأ هطول الأمطار مساءً، مع رياح ناشطة تصل إلى 70 كلم/س شمال البلاد، مع برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهطول أمطار متفرقة غزيرة، مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل إلى 70 كلم/س، وتُساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

الجمعة: غائم مع أمطار متفرقة غزيرة صباحاً، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويتساقط الثلج بدءاً من 1300 متر نهاراً، ويتدنى إلى 800 متر فجر السبت.