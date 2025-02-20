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محليات

مرجع أمني لـ"الجمهورية": لا خَوف على الأمن الداخلي

2025-02-20 | 01:37
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مرجع أمني لـ&quot;الجمهورية&quot;: لا خَوف على الأمن الداخلي
مرجع أمني لـ"الجمهورية": لا خَوف على الأمن الداخلي

أبلغ مرجع أمني كبير "الجمهورية" أنّ "الأمن الداخلي بصورة عامة تحت السيطرة والأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها ومسؤولياتها على كلّ صعيد، وقرارها مجتمعة أن تضرب بقوة كل العابثين، وأي محاولة لإثارة الفتن والنعرات والإنقسام الداخلي".

وقال المرجع: "الأجهزة الأمنية ساهرة، بالتالي لا خَوف على الأمن الداخلي، لكن ينبغي ألّا نخرج من حسباننا العامل الإسرائيلي ومحاولاته العبث بأمن البلد وزعزعة استقراره جرّاء عدم إلتزام إسرائيل الجدّي بوقف إطلاق النار ومواصلتها استهداف المناطق اللبنانية، وكل ذلك يبدو مندرجاً في سياق ما تبدو أنّها محاولة إسرائيلية لصياغة واقع جديد تكون فيه يدها هي العليا بالإعتداءات والاستهدافات والإغتيالات على غرار ما حصل قبل أيام في صيدا وإقليم التفاح".

مرجع أمني لـ"الجمهورية": لا خَوف على الأمن الداخلي

محليات

القوى الأمنية

الأمن اللبناني

لبنان

الداخل اللبناني

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