الرئيس عون: الجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون بدءًا من رئيس الجمهورية

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان منطقة بعلبك - الهرمل "هي جزء من الدولة، وابناءها كانوا دوماً في موقع الانتماء لها وفي كنفها"، مشيراً الى ان "العشائر نعمة، يجسّدون المبادئ والمروءة والخير والشجاعة والكرم"، داعياً الخارجين عن كنف الدولة من هذه المنطقة للعودة الى احضانها "فأنتم اولاد الدولة والدولة تريد احتضانكم".
أفادت مراسلة الجديد أن "الهيئة الإتهامية في بيروت أصدرت مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من المحاميين ميكي تويني ومروان عيسى الخوري من دون أن تحدد جلسة لهما أو يمثلا أمامها، وقد أعادت الهيئة الملف إلى قاضي التحقيق الاول بلال حلاوي لاستكمال الاجراءات".
عرض وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى مع السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول، لآخر المستجدات في لبنان إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان تشديدٌ على عمق التعاون القائم لا سيما في المجال الأمني والعسكري.