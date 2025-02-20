وزير الدفاع التقى السفير البريطاني ووفداً من رابطة قدامى القوات المسلحة



عرض وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى مع السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول، لآخر المستجدات في لبنان إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان تشديدٌ على عمق التعاون القائم لا سيما في المجال الأمني والعسكري.