مذكرتا توقيف بحق المحاميين تويني والخوري.. هذا ما أفادته معلومات الجديد!

أفادت مراسلة الجديد أن "الهيئة الإتهامية في بيروت أصدرت مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من المحاميين ميكي تويني ومروان عيسى الخوري من دون أن تحدد جلسة لهما أو يمثلا أمامها، وقد أعادت الهيئة الملف إلى قاضي التحقيق الاول بلال حلاوي لاستكمال الاجراءات".