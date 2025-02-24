بدء مراسم تشييع أمين عام حزب الله السابق السيد هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر الجنوبية

معلومات الجديد: الرئيس عون سيتوجه إلى السعودية الأحد المقبل مع وفد وزاري يتقدمه وزير الخارجية ومن بعدها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الاثنين والقمة الرئاسية الطارئة الثلاثاء