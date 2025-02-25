"بكل ثقة وُضِعت حكومةُ سلام أمام جَلَساتِ الثقة".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

"بكل ثقة" وُضِعت حكومةُ نواف سلام أمام جَلَساتِ الثقة، وكان عليها الاستماعُ الى كلماتٍ وخِطاباتٍ ومواقفَ نيابيةٍ أبعدَ من ساحةِ النجمة، وبعضُها يعودُ رَيعُهُ مباشَرَةً إلى أولِ صُندوقةٍ انتخابيةٍ بلدية في أيارَ المقبل النوابُ هم أنفسُهم لم يتغيروا.. لكنهم طَلبوا من حكومةٍ ناشئة أنْ تقومَ بأدوارٍ تَقَاعسوا سَعادتُهُم عن إقرارِ قوانينِها فتَهاوَت على الحكومةِ الفَتِيّة بطولاتٌ وَهميةٌ نيابية مثلُ خُطةِ التعافي وتصفيرِ العجز وأُصولِ الدولة وهيكلةِ القطاع المصرفي والهيئاتِ الناظمة والتشكيلاتِ القضائية