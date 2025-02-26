استشهاد جريحة جراء إصابتها في العدوان على عربصاليم

استشهدت المواطنة ليا ابو كرنيب فجر اليوم في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول النبطية، متأثرة بجراحها التي اصيبت بها جراء العدوان الجوي الاسرائيلي التي استهدف في 15 الشهر الحالي سيارة بغارة من مسيرة معادية على طريق عربصاليم -جرجوع وادت حينها الى ارتقاء الشهيدين عباس احمد حمود واحمد هيثم فرحات من بلدة عربصاليم، وجرح ايضا شقيقتي ابو كرنيب واحدى قريباتهم، وصودف مرورهم حينها بسيارتهم لحظة الاستهداف.