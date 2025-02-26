الجميّل يتلقى التهاني!

وكان رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، قد قال في كلمته خلال جلسة تشييع السيد حسن نصرالله: "استذكرت محطات تاريخية مرّ بها لبنان، منها تشييع الرئيس بشير الجميل والرئيس رفيق الحريري. وبنهاية اليوم، اتخذت القرار بأنني لن أتحدث عن البيان الوزاري لأن هناك ما هو أهم".

وأضاف الجميل: "لبنان خرج من زلزال كبير، لدينا آلاف الشهداء وبلدنا يواجه الإفلاس. نحن بحاجة لتوقف تأمل، ولا يمكن طي الصفحة الماضية وكأن شيئاً لم يكن. هناك انقسام وحالة قهر لدى جزء كبير من الناس".

وأشار إلى أن البيان الوزاري جيّد ويتمنى إنجاز ما تيسر منه، وطرح سؤالًا: "هل الجميع مستعد لفتح صفحة جديدة تحت اسم القصة اللبنانية؟"، مؤكدًا أنه "لا يمكن فتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان من دون مساواة بين اللبنانيين"، مطالبًا "بحوار مصارحة ومصالحة".

وأكد الجميل ثقته بالحكومة واعتبر البيان الوزاري الأفضل منذ 30 عامًا، متمنيًا التوفيق للرئيس عون في مهمته الشاقة، معلنًا منح الثقة من حزب الكتائب.