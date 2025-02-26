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محليات

الجميّل يتلقى التهاني!

2025-02-26 | 15:15
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الجميّل يتلقى التهاني!
الجميّل يتلقى التهاني!

كتب النائب السابق شامل روكز عبر منصة "أكس": "سامي الجميل كلمتك كانت كل الفرق شجاعة وطنية ثقة انفتاح ومسؤولية... كل التهاني".

وفي منشور آخر، قال الوزير السابق وئام وهاب: "أعتقد أن كلمة سامي الجميل كانت الأهم طيلة يومين، وأرى أن هذا الكلام مطلوب بإلحاح اليوم. تحية شيخ سامي".

وكان رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، قد قال في كلمته خلال جلسة تشييع السيد حسن نصرالله: "استذكرت محطات تاريخية مرّ بها لبنان، منها تشييع الرئيس بشير الجميل والرئيس رفيق الحريري. وبنهاية اليوم، اتخذت القرار بأنني لن أتحدث عن البيان الوزاري لأن هناك ما هو أهم".

وأضاف الجميل: "لبنان خرج من زلزال كبير، لدينا آلاف الشهداء وبلدنا يواجه الإفلاس. نحن بحاجة لتوقف تأمل، ولا يمكن طي الصفحة الماضية وكأن شيئاً لم يكن. هناك انقسام وحالة قهر لدى جزء كبير من الناس".

وأشار إلى أن البيان الوزاري جيّد ويتمنى إنجاز ما تيسر منه، وطرح سؤالًا: "هل الجميع مستعد لفتح صفحة جديدة تحت اسم القصة اللبنانية؟"، مؤكدًا أنه "لا يمكن فتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان من دون مساواة بين اللبنانيين"، مطالبًا "بحوار مصارحة ومصالحة".

وأكد الجميل ثقته بالحكومة واعتبر البيان الوزاري الأفضل منذ 30 عامًا، متمنيًا التوفيق للرئيس عون في مهمته الشاقة، معلنًا منح الثقة من حزب الكتائب.

الجميّل يتلقى التهاني!

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إلى حاملي السّلاح.. خبر يهمكم!
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14:42

إلى حاملي السّلاح.. خبر يهمكم!

أصدر وزير الدفاع ميشال منسى قراراً قضى ب"تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة بفئاتها كافة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني عن العام ٢٠٢٤ والتي تنتهي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۳۱ وذلك لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٥/١ الساعة صفر. وتبقى التراخيص الصادرة عن العام ۲۰۲۵ صالحة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١".

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أصدر وزير الدفاع ميشال منسى قراراً قضى ب"تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة بفئاتها كافة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني عن العام ٢٠٢٤ والتي تنتهي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۳۱ وذلك لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٥/١ الساعة صفر. وتبقى التراخيص الصادرة عن العام ۲۰۲۵ صالحة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١".

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