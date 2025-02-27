بيان مشترك بين قيادتي "أمل" و"الحزب" .. ماذا في تفاصيله؟

عقدت قيادتا حركة امل وحزب الله اجتماعاً مشتركاً ضم عن الحركة رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي بسام طليس، وعن الحزب نائب رئيس المجلس التنفيذي سماحة الشيخ علي دعموش ومعاونه سلطان أسعد ومدير ملف العمل البلدي المركزي محمد بشير .



وبعد تلاوة سورة المباركة الفاتحة عن ارواح الشهداء كل الشهداء وعلى رأسهم الشهيدين القائدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، توقف المجتمعون عند التشييع المهيب للشهيدين والمشاركة الحاشدة من داخل لبنان وخارجه وما جسده المحبون لناحية التمسك بخط ونهج المقاومة والوحدة الوطنية والعيش المشترك.

القيادتان توجهتا بالتهنئة إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان المبارك ، شهر الإلفة والمحبة شهر التوبة والغفران ، ودعت القيادتان إلى تجسيد معاني الشهر الفضيل من خلال الوقوف إلى جانب اهلنا وعوائلنا ولاسيما المنكوبين منهم والنازحين ودعم المبادرات الاجتماعية التي تجسد مبدأ التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الكريم.

سياسياً رحب المجتمعون بنيل الحكومة الجديدة ثقة المجلس النيابي ودعوتها إلى تكثيف جهودها والتفرغ في متابعة ملف الترميم وإعادة أعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي ، وتوجيه جميع ادارات الدولة نحو المناطق المتضررة والمدمرة ، والبدء باصلاح البنى التحتية ومتابعة اوضاع النازحين من القرى المدمرة ولاسيما قرى وبلدات المواجهة الأمامية .

بحث المجتمعون في الاستحقاق المقبل الا وهو الانتخابات البلدية والاختيارية والمقرر اجراؤها في شهر أيار واكدوا على جهوزيتهم التامة للمشاركة في هذا الاستحقاق الكبير، وأكد الجانبان ضرورة التنسيق ‏الدائم والتعاون بين القيادتين بناءً للاتفاق الموقع بين الجانبين، واتفق المجتمعون على تشكيل لوائح مشتركة بين حزب الله وحركة امل في جميع المناطق اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع العائلات والفعاليات وانتخاب ‏مجالس بلدية واختيارية ذات كفاءة وفعالية وديناميكية لمتابعة الملفات التي تنتظرها ولاسيما ملف اعادة الإعمار وعودة الحياة إلى القرى المدمرة، وجدد المجتمعون التأكيد على مواكبة ومتابعة عمل اللجان الانتخابية المشتركة بين القيادتين في مختلف المناطق اللبنانية.

أكدت القيادتان إبقاء اجتماعاتهما مفتوحة ومتواصلة لمواكبة كافة الملفات والاستحقاقات