الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بيان مشترك بين قيادتي "أمل" و"الحزب" .. ماذا في تفاصيله؟

2025-02-27 | 10:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بيان مشترك بين قيادتي &quot;أمل&quot; و&quot;الحزب&quot; .. ماذا في تفاصيله؟
بيان مشترك بين قيادتي "أمل" و"الحزب" .. ماذا في تفاصيله؟

عقدت قيادتا حركة امل وحزب الله اجتماعاً مشتركاً ضم عن الحركة رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي بسام طليس، وعن الحزب نائب رئيس المجلس التنفيذي سماحة الشيخ علي دعموش ومعاونه سلطان أسعد ومدير ملف العمل البلدي المركزي محمد بشير .

وبعد تلاوة سورة المباركة الفاتحة عن ارواح الشهداء كل الشهداء وعلى رأسهم الشهيدين القائدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم  صفي الدين، توقف المجتمعون عند التشييع المهيب للشهيدين والمشاركة الحاشدة من داخل لبنان وخارجه وما جسده المحبون لناحية التمسك بخط ونهج المقاومة والوحدة الوطنية والعيش المشترك.
القيادتان توجهتا بالتهنئة إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان المبارك ، شهر الإلفة والمحبة شهر التوبة والغفران ، ودعت القيادتان إلى تجسيد معاني الشهر الفضيل من خلال الوقوف إلى جانب اهلنا وعوائلنا ولاسيما المنكوبين منهم والنازحين ودعم المبادرات الاجتماعية التي تجسد مبدأ التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الكريم.
سياسياً رحب المجتمعون بنيل الحكومة الجديدة ثقة المجلس النيابي ودعوتها إلى تكثيف جهودها والتفرغ في متابعة ملف الترميم وإعادة أعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي ،  وتوجيه جميع ادارات الدولة نحو المناطق المتضررة والمدمرة ، والبدء باصلاح البنى التحتية ومتابعة اوضاع النازحين من القرى المدمرة ولاسيما قرى وبلدات المواجهة الأمامية .
بحث المجتمعون في الاستحقاق المقبل الا وهو الانتخابات البلدية والاختيارية والمقرر اجراؤها في شهر أيار واكدوا على جهوزيتهم التامة للمشاركة في هذا الاستحقاق الكبير، وأكد الجانبان ضرورة التنسيق ‏الدائم والتعاون بين القيادتين بناءً للاتفاق الموقع بين الجانبين، واتفق المجتمعون على تشكيل لوائح مشتركة بين حزب الله وحركة امل في جميع المناطق اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع العائلات والفعاليات وانتخاب ‏مجالس بلدية واختيارية ذات كفاءة وفعالية وديناميكية لمتابعة الملفات التي تنتظرها ولاسيما ملف اعادة الإعمار وعودة الحياة إلى القرى المدمرة، وجدد المجتمعون التأكيد على مواكبة ومتابعة عمل اللجان الانتخابية المشتركة بين القيادتين في مختلف المناطق اللبنانية.
أكدت القيادتان إبقاء اجتماعاتهما مفتوحة ومتواصلة لمواكبة كافة الملفات والاستحقاقات
بيان مشترك بين قيادتي "أمل" و"الحزب" .. ماذا في تفاصيله؟

محليات

حركة أمل

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حماس: إسرائيل لم يعد أمامها سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية
بالصور وفي الجنوب: أجهزة تجسس إسرائيلية!

اقرأ ايضا في محليات

إلى حاملي السّلاح.. خبر يهمكم!
Play
14:42

إلى حاملي السّلاح.. خبر يهمكم!

أصدر وزير الدفاع ميشال منسى قراراً قضى ب"تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة بفئاتها كافة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني عن العام ٢٠٢٤ والتي تنتهي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۳۱ وذلك لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٥/١ الساعة صفر. وتبقى التراخيص الصادرة عن العام ۲۰۲۵ صالحة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١".

14:42

إلى حاملي السّلاح.. خبر يهمكم!

أصدر وزير الدفاع ميشال منسى قراراً قضى ب"تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة بفئاتها كافة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني عن العام ٢٠٢٤ والتي تنتهي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۳۱ وذلك لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٥/١ الساعة صفر. وتبقى التراخيص الصادرة عن العام ۲۰۲۵ صالحة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025