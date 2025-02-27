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محليات

أنباء عن غارة من مسيّرة استهدفت غرفة صغيرة في بلدة دير قانون النهر دون تسجيل اصابات

2025-02-27 | 13:43
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أنباء عن غارة من مسيّرة استهدفت غرفة صغيرة في بلدة دير قانون النهر دون تسجيل اصابات
أنباء عن غارة من مسيّرة استهدفت غرفة صغيرة في بلدة دير قانون النهر دون تسجيل اصابات
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أنباء عن غارة من مسيّرة استهدفت غرفة صغيرة في بلدة دير قانون النهر دون تسجيل اصابات

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إلى حاملي السّلاح.. خبر يهمكم!
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14:42

إلى حاملي السّلاح.. خبر يهمكم!

أصدر وزير الدفاع ميشال منسى قراراً قضى ب"تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة بفئاتها كافة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني عن العام ٢٠٢٤ والتي تنتهي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۳۱ وذلك لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٥/١ الساعة صفر. وتبقى التراخيص الصادرة عن العام ۲۰۲۵ صالحة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١".

14:42

إلى حاملي السّلاح.. خبر يهمكم!

أصدر وزير الدفاع ميشال منسى قراراً قضى ب"تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة بفئاتها كافة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني عن العام ٢٠٢٤ والتي تنتهي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۳۱ وذلك لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٥/١ الساعة صفر. وتبقى التراخيص الصادرة عن العام ۲۰۲۵ صالحة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١".

اسرائيل تجمع حواصل التطبيع
13:39

اسرائيل تجمع حواصل التطبيع

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل حصلت على ضوءٍ أخضر أميركي للبقاء في المنطقة العازلة في لبنان من دون قيود زمنية. وأفادت أوساط غربية لـ "الجديد" أن إسرائيل لا تواصل وجودها في النقاط السبع في لبنان بهدف مراقبة عودة مستوطني الشمال بأمان، بل تهدف إلى جمع أوراق تفاوضية مع لبنان وسوريا استعدادًا لمفاوضات قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات، كما ذكر المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

13:39

اسرائيل تجمع حواصل التطبيع

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل حصلت على ضوءٍ أخضر أميركي للبقاء في المنطقة العازلة في لبنان من دون قيود زمنية. وأفادت أوساط غربية لـ "الجديد" أن إسرائيل لا تواصل وجودها في النقاط السبع في لبنان بهدف مراقبة عودة مستوطني الشمال بأمان، بل تهدف إلى جمع أوراق تفاوضية مع لبنان وسوريا استعدادًا لمفاوضات قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات، كما ذكر المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

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