أنباء عن غارة من مسيّرة استهدفت غرفة صغيرة في بلدة دير قانون النهر دون تسجيل اصابات

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل حصلت على ضوءٍ أخضر أميركي للبقاء في المنطقة العازلة في لبنان من دون قيود زمنية. وأفادت أوساط غربية لـ "الجديد" أن إسرائيل لا تواصل وجودها في النقاط السبع في لبنان بهدف مراقبة عودة مستوطني الشمال بأمان، بل تهدف إلى جمع أوراق تفاوضية مع لبنان وسوريا استعدادًا لمفاوضات قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات، كما ذكر المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.



