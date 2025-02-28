بالصورة: سلام "طار" إلى الجنوب!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد في المناطق الجنوبية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر. يتحسن الطقس تدريجياً ليلاً.



