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محليات

بالصورة: سلام "طار" إلى الجنوب!

2025-02-28 | 01:34
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بالصورة: سلام &quot;طار&quot; إلى الجنوب!
بالصورة: سلام "طار" إلى الجنوب!

وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب عبر هليكوبتر، اليوم الجمعة.

ويزور سلام الجنوب اليوم برفقة قائد الجيش بالإنابة حسان عودة وعدد من الوزراء، في جولة تشمل ثكنتي الجيش في صور ومرجعيون ومدينة الخيام

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