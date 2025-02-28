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محليات

مسلّحة وتروّج المخدّرات بقبضة الأمن!

2025-02-28 | 03:34
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مسلّحة وتروّج المخدّرات بقبضة الأمن!
مسلّحة وتروّج المخدّرات بقبضة الأمن!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي وضمن إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها لملاحقة المتورّطين بعمليّات تجارة وترويج المواد المخدّرة وتوقيفهم على كلّ الأراضي اللّبنانية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة حول نشاط إحدى السيّدات بترويج المخدِّرات ضمن نطاق قضاء المتن.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة، تم تحديد مكان إقامتها وهويّتها، وتدعى: ك. ح. (من مواليد عام 1989، لبنانية)، وهي من أصحاب السوابق بجرم ترويج المخدّرات، تعمل لصالح أحد التجار ومسلّحة بصورة دائمة.

بتاريخ 14-02-2025 وبعد رصد ومتابعة حثيثة، داهمت قوة من المكتب المذكور منزلها في محلة الدكوانة، حيث جرى توقيفها. وبتفتيشها والمنزل، تم ضبط:

/3/ أكياس بداخلها مادّة حشيشة الكيف زِنتها /46/غ قائم.

كيس بداخله مادّة الماريجوانا زِنتها /26/غ قائم.

أكياس وطبّات بلاستيكية مُعَدّة لتوضيب وترويج المخدّرات.

/3/ مسدّسات حربيّة.

مبلغ /500/ دولار أميركي.

بالتّحقيق معها، اعترفت بتعاطي المخدّرات، وأنكرت ما نُسِبَ إليها لجهة أعمال التّرويج، ولكن الكشف على هاتفها الخلوي أثبت ضلوعها بهذه الأعمال.

أجري المقتضى القانوني بحقّها، بناءً على إشارة القضاء المختص.

مسلّحة وتروّج المخدّرات بقبضة الأمن!

محليات

الأجهزة الأمنية

الدكوانة

المتن

قوى الامن

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