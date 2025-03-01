"الشاب الذي ألقي القبض عليه في مطار بيروت له علاقة بحزب الله".. هذا ما قالته نداء الوطن!

علمت صحيفة نداء الوطن، أن "التحقيقات الأمنية التي تجرى تؤكد ارتباط الشاب الذي ألقي القبض عليه في مطار بيروت والقادم من تركيا ويحمل أكثر من مليوني دولار له علاقة بحزب الله، وحاول إدخال الأموال إلى لبنان لـ «الحزب»، لكن جهاز أمن المطار ألقى القبض عليه وصادر الأموال".