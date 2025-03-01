"الشاب الذي ألقي القبض عليه في مطار بيروت له علاقة بحزب الله".. هذا ما قالته نداء الوطن!
علمت صحيفة نداء الوطن، أن "التحقيقات الأمنية التي تجرى تؤكد ارتباط الشاب الذي ألقي القبض عليه في مطار بيروت والقادم من تركيا ويحمل أكثر من مليوني دولار له علاقة بحزب الله، وحاول إدخال الأموال إلى لبنان لـ «الحزب»، لكن جهاز أمن المطار ألقى القبض عليه وصادر الأموال".
وفي الإطار نفسه، كشفت أوساط دبلوماسية لنداء الوطن، أن "حزب الله شرع في «تنفيذ الخطة باء لإدخال المال الإيراني إلى لبنان بالمفرق بعدما تعذر ذلك بالجملة نتيجة الحظر الأميركي".
وفي السياق نفسه، رأت الأوساط نفسها أن "الحزب يسعى جاهداً لعدم تسليم سلاحه للدولة بدءاً من جنوب الليطاني ويعمد إلى تفكيك بنيته العسكرية في هذه المنطقة ونقل العتاد إلى مناطق أخرى تحت سيطرته".