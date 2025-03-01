انطلاق الحلقة الاولى من مسلسل "تحت سابع ارض" الآن على الجديد

علمت صحيفة "نداء الوطن" أنّ لبنان الذي يحاول ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، طلب منذ فترة من دول أوروبية وغربية معدّات متطوّرة لحماية المطار والمرافئ والمعابر البرية، وأفيد بأنّ هناك تجاوباً في هذا الشأن، لكن تأخير وصول المعدّات يعود إلى آليات متّبعة في الدول الغربية لتقديم المساعدات.
مصادر لبنانية مواكِبة لعمليات انتشال الشهداء من جنوب لبنان قالت لـ "الشرق الاوسط" ان الوصول إلى الجثامين وإجراء فحوص الحمض النووي، اسهما في "حسم مصائر كثير من المفقودين مما أتاح إبلاغ عائلاتهم وتشييعهم"
ترصد الأوساط السياسية والدبلوماسية ، بحسب ما اشارت صحيفة "النهار" بدقة الأجواء والنتائج التي ستفضي اليها زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للمملكة العربية السعودية ومن ثم مشاركته في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة الاثنين المقبل ليس من منطق الاهتمام بالتحرك الخارجي الأول للرئيس عون بعد انتخابه فحسب بل أيضا لجهة تلمس تأثير هذا التحرك وتوظيفه في خانة حمل إسرائيل على الانسحاب انسحاباً تاما وناجزا من المواقع التي لا تزال تحتلها على الخط الحدودي الجنوبي بين لبنان وإسرائيل .