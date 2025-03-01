التعيينات الدبلوماسية.. تباين في وجهات النظر

تقول معلوماتُ الجديد إنَّ وزيرُ الخارجية يوسف رجي سيبدأ ورشةَ التحضيرِ للتعيينات في السلك الدبلوماسي. وفي معلومات الجديد ايضا انَّ آليةَ القيام بهذه التشكيلات تشهدُ من اليوم تبايُناً في وُجُهاتِ النظر بين وزيرِ الخارجية من جهة والرئيسين عون وسلام من جهة ثانية. فوزيرُ الخارجية يتحضَّرُ لاجراء التشكيلاتِ وتعيينِ سفراءَ من داخل المَلاكِ الدبلوماسي معَ بعضِ الاستثناءات إن احتاجَ اليها بسبب الشغورِ الكبير. وذلك في الوقت الذي ترجِّحُ المعلوماتُ ان يتوجهَ الرئيسان الى تعيينِ سفراءَ من خارجِ الملاك في بعضِ المواقع المُهمة، كواشنطن والفاتيكان وباريس والمملكةِ العربية السعودية والاممِ المتحدة في نيويورك. هذا النقاشُ سيبدأُ الاسبوعَ المقبل على ان يوضعَ المِلفُّ على طاولة مجلسِ الوزراء، في الوقت الذي يتحضَّرُ رجي للتمسكِ بالنظامِ الداخلي لوَزراةِ الخارجية ولا سيما المادة 17 منه التي مَنحت صلاحيةَ التعيينِ من خارج المَلاك الى الحكومة ولكنْ في حالاتٍ جِدّ استثنائيةٍ ومحصورة.