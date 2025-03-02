أحدث التقديرات لعدد شهداء الحرب الاسرائيلية على لبنان

أشار أحدث التقديرات إلى أن أرقام شهداء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تناهز الـ6 آلاف شهيد، يتوزعون بين مقاتلين من حزب الله ومدنيين، بينهم مسعفون وأفراد طواقم طبية، وتمَّ التوصل إلى هذا الإحصاء، بعد نحو 10 أيام على انسحاب جيش الإحتلال الاسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية، وفق ما اشارت صحيفة "الشرق الاوسط".

وفي السياق قال الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين لـ"الشرق الأوسط"، إن أحدث التقديرات، يشير إلى استشهاد أكثر من 6 آلاف شخص في لبنان، جراء الحرب الإسرائيلية ويمتد هذا الرقم منذ 8 تشرين الأول 2023، حتى الآن، لافتاً إلى أن هذا التوثيق يشمل المدنيين والمقاتلين.

وقد أسهم الوصول إلى الجثامين، وإجراء فحوص الحمض النووي، في "حسم مصائر كثير من المفقودين في المنطقة؛ مما أتاح إبلاغ عائلاتهم وتشييعهم"، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكِبة لعمليات انتشال الشهداء من جنوب لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن الأشخاص الذين لم يتم الوصول إلى أثر أو رفاة لهم، يبقون ضمن خانة المفقودين، إلى حين اتضاح مصائرهم، علماً بأن عدد الأسرى الذين ثبت احتجازهم أحياء من قبل الاحتلال يبلغ 7 فقط، وهم 4 مقاتلين أُسروا خلال التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وشخصان اعتقلتهما القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسابع كانت اختطفه مجموعة كوماندوز إسرائيلية نفَّذت إنزالاً بحرياً في البترون بشمال لبنان.