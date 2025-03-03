عون من الرياض: نقدر دور السعودية في دعم استقرار لبنان

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. وكان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.



وافادت معلومات الجديد ان السفير السعودي في لبنان وليد بخاري كان ايضاً في مقدمة مستقبلي الرئيس عون الذي قال بعد وصوله : "فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية وهي مناسبة أيضاً للإعراب عن تقدير لبنان للدور الذي تلعبه المملكة في دعم استقرار لبنان، وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية فيه"، مضيفاً: "أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم، والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين".

وتابع: " الزيارة إلى السعودية ستكون مناسبة ايضاً لشكر المملكة على احتضانها اللبنانيين الذي وفدوا إليها منذ سنوات بعيدة ولا يزالون، وساهموا في نهضتها العمرانية والاقتصادية".