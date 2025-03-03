"كلنا للوطن" .. الزامي
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تعميما حول الالتزام بانشاد النشيد الوطني اللبناني في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية مطلع كل اسبوع.
وجاء في التعميم: "تعزيزاً لثقافة الانتماء للوطن لدى الطلاب ، والتزاماً بالانظمة والنصوص الادارية المرعية الاجراء ،يطلب من مديري المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية الالتزام بــ :
- رفع العلم اللبناني في شكل دائم فوق المباني التي تشغلها المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية.
- انشاد النشيد الوطني اللبناني صباح يوم إثنين من كل اسبوع وقبل دخول الطلاب الى صفوفهم الدراسية.
- إزالة أية أعلام أو مظاهر حزبية من مباني المدارس.
ويطلب من جميع مديري المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية الالتزام بهذا التعميم."