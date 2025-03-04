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محليات

سلسلة اجتماعات لوزير الصحة مع المنظمات الدولية الشريكة

2025-03-04 | 13:50
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سلسلة اجتماعات لوزير الصحة مع المنظمات الدولية الشريكة
سلسلة اجتماعات لوزير الصحة مع المنظمات الدولية الشريكة

عقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين سلسلة اجتماعات مع وفود من المنظمات الدولية الشريكة تابع في خلالها المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها في مجال الصحة. وفي هذا المجال إستقبل الوزير ناصر الدين وفودًا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة إيفو فريجين، ومن المنظمة الدولية للهجرة برئاسة ماتيو لوتشيانو، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة انانديتا فيلوبوز.

كذلك إلتقى الوزير ناصر الدين السفير الهندي في لبنان محمد نور رحمن الشيخ في زيارة بروتوكولية.
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محليات

وزارة الصحة

ركان ناصر الدين

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