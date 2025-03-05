تخاذل مريب من بعض الضباط.. نائب يكشف سبب زحمة بيروت

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة إكس: "جحيم السير في عدد من شوارع بيروت سببه تخاذل مريب من بعض ضباط قوى الأمن."



أضاف: "المواطنون عالقون في ازدحامات لساعات، بينما المحلات والمطاعم أمامها ثلاثة صفوف من السيارات بحماية دراج، أو مكعبات الإسمنت التي يتم وضعها لمصلحة الفاليه باركينغ، في ظل غياب تام لشرطة السير. وأسوأ مثال شارع البلدية والمحافظة عند مدخل العاصمة، الذي حول حياة داخلي بيروت إلى معاناة انتظار يومية، دون أي تحرك فعلي من المسؤولين بالرغم من مطالبتي المتكررة.

أما آخر المآثر أن يُصدر المحافظ قرارًا بإزالة العوائق الأسمنتية من منطقة الزيتونة باي، ليرفض الضابط المسؤول عن المنطقة تطبيقه لأسباب معروفة.

أمام وزير الداخلية مهمة صعبة بتطهير هذا الجهاز من الفاسدين المستفيدين أو المتقاعسين الكسالى".