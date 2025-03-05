بالفيديو - السير متوقف في شوارع رئيسية بالعاصمة بيروت ومحيطها

السير متوقف في شوارع رئيسية بالعاصمة بيروت ومحيطها pic.twitter.com/wCBKV2UPew
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 5, 2025
السير متوقف في شوارع رئيسية بالعاصمة بيروت ومحيطها pic.twitter.com/wCBKV2UPew
أصدر "القرض الحسن" تعميما جديدا للسماح بصرف التعويضات للمبالغ التي لا تتجاوز قيمتها 1000 دولار في تاريخ استحقاقها دون تأجيلها 20 يوما.
قبل ساعات من أولى جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الثقة، تركز الأنظار على ملف التعيينات. ورغم أن جدول الأعمال يتضمن 23 بندًا عاديًا، فإن ملف التعيينات غير مطروح، ومن المحتمل أن لا يكون على جدول الأعمال في حال تم التطرق إليه من خارج جدول الأعمال، في انتظار التشاور بين الرئاسات الثلاث.
غرقت اعداد كبيرة من السيارات وتوقفت عن السير بسبب الأمطار في بعض شوارع بيروت وضواحيها.التفاصيل والمشاهد بالفيديو أدناه: