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محليات

بالفيديو - السير متوقف في شوارع رئيسية بالعاصمة بيروت ومحيطها

2025-03-05 | 11:14
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بالفيديو - السير متوقف في شوارع رئيسية بالعاصمة بيروت ومحيطها
بالفيديو - السير متوقف في شوارع رئيسية بالعاصمة بيروت ومحيطها

تشهد بيروت زحمة سير خانقة، حيث أن السير متوقف في شوارع رئيسية بالعاصمة ومحيطها.

وأفادت غرفة التحكم المروري، بأن هناك حركة كثيفة بالمرور في الحازمية وفرن الشباك والمكلس وسن الفيل والكولا.

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بالفيديو - السير متوقف في شوارع رئيسية بالعاصمة بيروت ومحيطها

محليات

غرفة التحكم المروري

زحمة سير

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