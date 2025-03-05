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مذكرة من القرض الحسن عن "التعويضات".. وصورة!
أصدر "القرض الحسن" تعميما جديدا للسماح بصرف التعويضات للمبالغ التي لا تتجاوز قيمتها 1000 دولار في تاريخ استحقاقها دون تأجيلها 20 يوما.
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