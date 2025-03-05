مذكرة من القرض الحسن عن "التعويضات".. وصورة!

أصدر "القرض الحسن" تعميما جديدا للسماح بصرف التعويضات للمبالغ التي لا تتجاوز قيمتها 1000 دولار في تاريخ استحقاقها دون تأجيلها 20 يوما.