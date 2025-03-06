من شطب الأرزة عن علم لبنان؟ (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر العلم اللبناني مرفوعا وسط بيروت، مع شطب الأزرة بشكل صادم، الامر الذي ادى الى موجة من ردود الفعل المستغربة والمستنكرة لهذا الفعل. ولاحقا افادت الوكالة الوطنية للإعلام أن فكرة شطب الارزة الى قسمين تعود لحملة تسويقية اطلقتها جريدة النهار التي قامت برفعه في ساحة الشهداء، لمناسبة يوم المرأة العالمي، وهدفها المساواة ببن الجنسين. وأضافت الوكالة ان الجريدة اوضحت بأن الخطوة المقبلة كانت باستبدال العلم المرفوع، بالعلم اللبناني الاصيل، وفي وسطه الارزة كاملة، وذلك بعد مدة زمنية قصيرة، اي بعد ان يكون الهدف من الحملة الاعلانية قد حقق مبتغاه بشد انتباه الرأي العام الى قضية المساواة ما بين الرجل والمرأة في عيدها.





