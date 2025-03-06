التعيينات رهن النقاش

لم يُقِرَّ مجلسُ الوزراء أياً من التعييناتِ في الفئة الأولى، لانه وبحَسَبِ معلوماتِ الجديد لا يزالُ النقاشُ مستمراً على الأسماء في المواقعِ الأولى.

فبينما ثبت اسمُ العميد رودولف هيكل قائداً للجيش إلَّا أنَّ النقاشَ لا يزال على مواقعِ الأجهزة الأخرى ولا سيما في الامنِ العام الذي لا يزال موضعَ تباين. وفي المعلومات انَّ التعييناتِ الامنيةَ ستنجَزُ دُفعةً واحدة لذلك سيتمُّ الاتفاقُ عليها واقرارُها سَلةً واحدة.

في هذا الوقت فإنَّ الدعواتِ للإفطاراتِ الرمضانية تشكلُ مِساحة ً للتلاقي والتشاورِ في امورٍ سياسية / وقد اقامت معراب مائدةَ افطارٍ حضرتها شخصياتٌ وَزاريةٌ عديدة وسفراءُ ونوابٌ ومرجِعيات / ومن بين الحضور السفيرُ السعودي في لبنان وليد بخاري الذي عاد من الرياض فور انتهاءِ زيارة رئيسِ الجمهورية اليها .

دولياً أعاد عضوُ الكونغرس الجمهوري الاميركي غريغ ستيوت تقديمَ مشروعِ قانونِ منعِ الجماعاتِ المسلحة من الانخراط في التطرف ، القانونُ الذي يُعرفُ بقانون بايجر يُحَظِّرُ تقديمَ المساعداتِ للقواتِ المسلحة اللبنانية حتى تُلغِيَ السلطاتُ الحاكمة في لبنان اعترافَها بحزبِ الله وجَناحِه السياسي المتحالف معه، اي كتلةِ الوفاء للمقاومة وحليفتِه حركة امل.

ويحظرُ قانونُ بايجر التمويلَ الفيدرالي للقواتِ المسلحة اللبنانية حتى يصادِقَ وزيرُ الخارجية امام الكونغرس على كلِّ ما تنصُّ عليه بنودُ القانون.

مصادرُ اميركيةٌ قالت للجديد إنَّ هذا القانون يَحتاجُ الى دعمٍ كبير ومساندةِ عددٍ كبير من اعضاءِ الكونغرس ليصبحَ امراً واقعاً .