قتيل و4 جرحى في طرابلس
توفي الشاب ر. د متأثرا بجروحه، بعد إصابته بطلق ناري من سلاح حربي في رأسه، خلال إشكال عائلي تطور إلى إطلاق نار بين أفراد من عائلة د.، في محلة المنكوبين، الواقعة بين منطقة البداوي ومحلتي جبل محسن والملولة في طرابلس، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
واضافت الوكالة انه اصيب في الاشكال أصيب طفل و3 أشخاص أحدهم حاله الصحية حرجة، ونقلوا جميعا إلى مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج.
وعلى الأثر، دخلت قوة من الجيش بآلياتها إلى المنطقة لضبط الوضع.
وطالب الأهالي بـ"منع المسلحين من الهروب إلى فنيدق ومخيم البداوي، خوفا من امتداد التوتر إلى مناطق أخرى"، مؤكدين "ضرورة فرض الأمن".