قتيل و4 جرحى في طرابلس



توفي الشاب ر. د متأثرا بجروحه، بعد إصابته بطلق ناري من سلاح حربي في رأسه، خلال إشكال عائلي تطور إلى إطلاق نار بين أفراد من عائلة د.، في محلة المنكوبين، الواقعة بين منطقة البداوي ومحلتي جبل محسن والملولة في طرابلس، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.