الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

لسالكي نفق سليم سلام السبت والأحد.. إليكم هذا الخبر

2025-03-07 | 03:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لسالكي نفق سليم سلام السبت والأحد.. إليكم هذا الخبر
لسالكي نفق سليم سلام السبت والأحد.. إليكم هذا الخبر

اصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه:

"ستقوم بلديّة بيروت بأعمال تنظيف نفق سليم سلام يومَي السّبت والأحد في 8 و 9-3-2025، من السّاعة 8:00 صباحًا لغاية السّاعة 13,00، وفقًا لما يلي:

يوم السّبت: المسلك الغربي (من وسط بيروت باتّجاه المدينة الرياضيّة.)

يوم الأحد: المسلك الشّرقي (من المدينة الرياضيّة باتّجاه وسط بيروت.)

وستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق كل مسلك خلال الفترة المذكورة أعلاه.

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام".

لسالكي نفق سليم سلام السبت والأحد.. إليكم هذا الخبر

محليات

قوى الامن

سليم سلام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كلمة الرئيس نواف سلام خلال الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في السراي الحكومي
إجتماع عمل لوزير الصحة مع بعثة البنك الدولي وتأكيد على ضرورة إعادة إعمار القطاع الصحي

اقرأ ايضا في محليات

التقدمي يثمن جهود الأمن العام السوري
08:32

التقدمي يثمن جهود الأمن العام السوري

صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الآتي :" يثمن الحزب الجهود التي بذلها جهاز الأمن العام السوري ما أدى إلى اعتقال المدعو ابراهيم حويجة المتهم بالإشراف على اغتيال المعلم الشهيد كمال جنبلاط.

08:32

التقدمي يثمن جهود الأمن العام السوري

صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الآتي :" يثمن الحزب الجهود التي بذلها جهاز الأمن العام السوري ما أدى إلى اعتقال المدعو ابراهيم حويجة المتهم بالإشراف على اغتيال المعلم الشهيد كمال جنبلاط.

وهاب: الشرع سقط كرئيس وتطورات كبيرة قادمة
07:09

وهاب: الشرع سقط كرئيس وتطورات كبيرة قادمة

كتب رئيس حزب التوحيد وئام وهاب عبر إكس: " كانت لدى الشرع فرصة الأسابيع الأولى ولم يستغلها فسقط كرئيس والآن قد يتحول الى قائد لتنظيم تحرير الشام . تطورات كبيرة قادمة، الزلزال"

07:09

وهاب: الشرع سقط كرئيس وتطورات كبيرة قادمة

كتب رئيس حزب التوحيد وئام وهاب عبر إكس: " كانت لدى الشرع فرصة الأسابيع الأولى ولم يستغلها فسقط كرئيس والآن قد يتحول الى قائد لتنظيم تحرير الشام . تطورات كبيرة قادمة، الزلزال"

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025