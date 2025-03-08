مراسل الجديد: غارة من مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في خربة سلم جنوب لبنان وتوقع شهيدًا

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن وحدة الطائرة المسيّرة "روخيف شامايم - (راكب السماء)"، والتي تم تفعيلها خلال الحرب، اغتالت نحو 700 شخص في قطاع غزة ولبنان، منهم أكثر من 40 عنصرًا من حزب الله في الأسابيع الأخيرة بعد وقف إطلاق النار.
كتب نائب التيار الوطني الحر، جورج عطالله، في تغريدة موجهة إلى نواف سلام قائلاً: "خليك مهتم بأخبار النساء فقط ولا تشيل هم الأمور التانية، لأنو الوضع بالبلد ممتاز." وأضاف عطالله: "الموازنة مميزة، الإسرائيليين رحلوا، الودائع رجعت، السوريين عادوا، والعلم صار موحد. لكن الأهم هو: Happy Women’s Day لكل إمرأة عم تساهم في عيلتها ومجتمعها."