قاسم: حزب الله يجري تحقيقات داخلية.. وماذا قال عن الانتصار؟

وأشار قاسم إلى أن قرار تأجيل دفن القادة جاء بسبب الظروف الأمنية، مما أتاح الفرصة لتنظيم التشييع بشكل يليق بالمناسبة وإيجاد موقع مناسب للدفن.

كما كشف عن آخر اتصال جمعه بالسيد حسن نصر الله في 21 أيلول، مشيرًا إلى أن استشهاد القادة شكل "زلزالًا"، لكنه لم يشعر بالقلق بل بالتسديد الإلهي، مؤكدًا استمرار المقاومة رغم التحديات.

وأضاف أن الحزب يجري تحقيقات داخلية لاستخلاص العبر، مع إجراء تغييرات في سياق المعركة، مشددًا على التزام المقاومة بعدم استهداف المدنيين، ورفضها منح العدو ذريعة لتصعيد عدوانه.

وأوضح قاسم أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل الانسحاب إلى جنوب الليطاني ضمن إطار القرار 1701، مؤكدًا التزام المقاومة به، ومطالبًا إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان.