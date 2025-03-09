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محليات

هذا ما حصل في العاقبية! | فيديو وتفاصيل:

2025-03-09 | 16:48
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هذا ما حصل في العاقبية! | فيديو وتفاصيل:
هذا ما حصل في العاقبية! | فيديو وتفاصيل:

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن إشكالا حصل في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين قاموا بإطلاق النار وقطع إحدى طرق البلدة، وتسود حالة توتر في البلدة.

لمشاهدة الفيديو:

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هذا ما حصل في العاقبية! | فيديو وتفاصيل:

محليات

العاقبية

جنوب لبنان

السوريين

الجيش اللبناني

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