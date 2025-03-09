هذا ما حصل في العاقبية! | فيديو وتفاصيل:

كان الاهتمام منصبّاً داخلياً على ملف التعيينات الامنية والادارية وعلى الوضع في الجنوب بتطوراته المتمثلة باستمرار الخرق الإسرائيلي لوقف اطلاق النار وعدم استكمال الانسحاب الى الحدود، لكنه تحول بين ليلة وضحاها الى الشمال السوري الذي يشهد ما يشبه التطهير العرقي على يد قوى النظام، بذريعة ملاحقة "فلول النظام" السابق، ما ادّى حتى الامس الى سقوط أكثر من 1000 قتيل غالبيتهم الساحقة من المدنيين العلويين ومن طوائف اخرى، وحصول موجة نزوح جديدة في اتجاه شمال لبنان ومناطق اخرى، وسط مخاوف من امتداد شرارة ما يجري الى الاراضي اللبنانية نظراً للوضع الامني الهش السائد على الحدود اللبنانية ـ السورية.